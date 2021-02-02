Іпотека під 7%: Мінфін оприлюднив деталі про дешеві кредити на житло

Позичальник зможе взяти кредит на житло як на первинці, так і на вторинці

На днях Кабмін підтримав ініціативу президента про доступну іпотеку в межах 7% річних та затвердив Порядок здешевлення для громадян вартості іпотечних кредитів, розроблений Мінфіном (з доопрацюванням).

У Мінфіні розповіли декілька важливих моментів щодо доступних кредитів на житло.

Нова програма «Доступна іпотека» впроваджується через Фонд розвитку підприємництва шляхом внесення змін до урядових постанов від 24 січня 2020 року № 28 та № 29, відповідно до яких реалізується та фінансується державна програма «Доступні кредити «5−7−9%».

Мета нової іпотечної ініціативи – створити можливості для запровадження, реалізації та фінансування програми «Доступна іпотека» через установу, яка вже успішно функціонує. У Мінфіні вірять, що Фонд розвитку підприємництва здатний у найкоротший термін забезпечити реалізацію цієї програми через уповноважені банки.

Деталі дешевої іпотеки:

скористатись новою програмою зможуть громадяни України, які потребують житла, отримавши часткову компенсацію процентів за іпотечними кредитами;

процентна ставка для них буде складати 7% річних, термін кредиту 20 років;

перший внесок становитиме 15% вартості іпотеки;

кредит буде обмежений максимальною сумою у 2 млн грн;

нормативна площа — 50 кв. м загальної площі житла на одного громадянина або сім’ю з двох осіб і 20 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї.

Вік позичальника на дату закінчення терміну іпотечного кредиту не повинен перевищувати 70 років (включно).

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Нова іпотечна програма передбачає спрощення доступу цільової аудиторії до придбання житла на первинному та вторинному ринку (новобудови), тобто позичальник зможе взяти кредит на житло як на первинці, так і на вторинці.

Хто зможе купити житло за доступною іпотекою? Програма буде доступна особам, які потребують поліпшення житлових умов:

мешканці гуртожитків або аварійних будинків;

внутрішньо переміщені особи;

науково-педагогічні і медичні працівники;

працівники бюджетної сфери;

молоді сім’ї.

Реалізація постанови на даний час не передбачає додаткових видатків Державного бюджету України, окрім вже передбаченого у 2021 році фінансування програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» у обсязі 2 млрд. гривень.

Як повідомлялося, Нацбанк відзвітував про рекордний попит на іпотеку.

Нагадаємо, в Україні у липні-вересні 2020 року попит на іпотеку серед населення у банках рекордно зріс, у цей період був і найвищий рівень схвалення заявок за всю історію досліджень. Одна з причин – зниження відсотків за іпотечними кредитам.

До слова, у січні програму доступного житла для молоді подовжили ще на два роки.