Знищення «Москви»: скількох членів екіпажу Росія могла врятувати

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов оцінив втрати внаслідок знищення російського ракетного крейсера «Москва» у Чорному морі. За його словами, росіянам вдалося врятувати лише 58 осіб. Про це він повідомив у інтерв'ю для «Української правди».

«Ми вважаємо, що вони врятували 58 осіб. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Усього було на крейсері 510 людей. Але якщо людини немає, нічого ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян», – зазначив він.

Ракетний крейсер «Москва» був флагманом Чорноморського флоту Росії, з якого здійснювалося управління з'єднаннями військових кораблів, розвідка, протиповітряна та протиповітряна оборона, а також ракетні обстріли по Україні.

Корабель ввели в експлуатацію в грудні 1982 року. На цьому кораблі радянський президент Михайло Горбачов їздив на перемовини з президентом США Джорджом Бушем-старшим на Мальту в 1989 році. Також судно залучали до бойових дій Росії проти Грузії 2008 року й для підсилення російського військового контингенту в Сирії.

За даними українського політичного керівництва, славнозвісний вислів українських прикордонників «Русский военный корабль, иди нах*й» був адресований саме крейсеру «Москва».

Його втрата суттєво послабить протиповітряний та протиракетний захист угруповань суден ЧФ РФ поблизу українського узбережжя, оскільки основна частина протиповітряних систем для захисту кораблів у складі ЧФ РФ перебувала на ньому. Окрім втрати центру управління та командування, втрата «Москви» завдасть серйозного удару по іміджу Військово-морського флоту РФ.

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».