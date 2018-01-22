Кремль мріє про угоду із Заходом щодо Криму – російський політолог

Путін готовий піти з Донбасу, якщо Захід визнає анексію Криму

Кремль сподівається на укладення угоди із Заходом з приводу якогось визнання анексії Криму в обмін на вихід Росії з Донбасу. Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський. «Що стосується України, то ми прекрасно знаємо, про що мріє російська еліта. Запитай завтра того ж Путіна, він скаже, що вони із задоволенням підуть з Донбасу,



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Крим окупований Росією

Путін готовий піти з Донбасу, якщо Захід визнає анексію Криму

Кремль сподівається на укладення угоди із Заходом з приводу якогось визнання анексії Криму в обмін на вихід Росії з Донбасу. Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський.

«Що стосується України, то ми прекрасно знаємо, про що мріє російська еліта. Запитай завтра того ж Путіна, він скаже, що вони із задоволенням підуть з Донбасу, якщо хоч якось визнають анексію Криму. При цьому західні держави ніколи не визнають її юридично», - зазначив він в інтерв'ю «Апострофу».

За словами політолога, укладення подібної угоди виключати не можна.

Також Піонтковський вказав на незначність санкцій проти РФ, які пов'язані з її окупацією Криму.

«Адже всі основні санкції введені через Донбас, а чисто кримські - взагалі смішні. Там хіба що Аксьонову (назначений Кремлем так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов. – Ред.) і ще якимось шахраям не дозволяють подорожувати Європою», - підкреслив російський політолог.

Як повідомлялося, російська влада пропрацювала ряд необхідних заходів, щоб уникнути шкоди від «кремлівського досьє» США.

«Кремлівським досьє» називають список росіян, наближених до президента Росії Володимира Путіна, який мінфін США має до 29 січня представити Конгресу. За інформацією російського «Коммерсанта», в список внесуть близько 50 високопоставлених російських бізнесменів і підприємців, а з урахуванням членів їх сімей в переліку буде близько 300 осіб.

Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.

Нагадаємо, експерти очікують ослаблення рубля напередодні публікації доповіді мінфіну США про нові антиросійських санкції. За даними аналітиків Danske Bank, додаткового тиску на рубль може надати підвищення ставки ФРС, що потягне за собою зміцнення долара.