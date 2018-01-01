«Кремлівське досьє»: Росія вже приготувалась до нових санкцій США

Російська влада твердить, що має намір захищати економіку РФ від нових санкцій.

Російська влада пропрацювала ряд необхідних заходів, щоб уникнути шкоди від «кремлівського досьє» США. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі пропагандистського каналу «Росія 1». «Кабінет міністрів і президент, який постійно знаходиться в діалозі з міністрами, вже давно відпрацювали всі



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Кремль

Російська влада твердить, що має намір захищати економіку РФ від нових санкцій.

Російська влада пропрацювала ряд необхідних заходів, щоб уникнути шкоди від «кремлівського досьє» США. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі пропагандистського каналу «Росія 1».

«Кабінет міністрів і президент, який постійно знаходиться в діалозі з міністрами, вже давно відпрацювали всі необхідні запобіжні заходи, щоб захеджируватись від можливих ризиків», - сказав він.

Пєсков підкреслив, що в першу чергу необхідно вжити заходів для захисту російської економіки від нових санкцій.

«Кремлівським досьє» називають список росіян, наближених до президента Росії Володимира Путіна, який мінфін США має до 29 січня представити Конгресу. За інформацією російського «Коммерсанта», в список внесуть близько 50 високопоставлених російських бізнесменів і підприємців, а з урахуванням членів їх сімей в переліку буде близько 300 осіб.

Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.

Нагадаємо, експерти очікують ослаблення рубля напередодні публікації доповіді мінфіну США про нові антиросійських санкції. За даними аналітиків Danske Bank, додаткового тиску на рубль може надати підвищення ставки ФРС, що потягне за собою зміцнення долара.

Джерело: Дождь