Кремль назвав умови повернення Донбасу до складу України

Лавров: «Шлях до цієї мети один – чітке і послідовне втілення в життя комплексу заходів»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову повернення Донбасу до складу України. Для цього потрібно дотримуватися мінських угод. Про це голова МЗС РФ заявив в інтерв'ю для видання «Аргументи і факти».

За його словами, Україна намагається змінити послідовність виконання положень Комплексу заходів, поставивши на перше місце отримання під контроль всього російсько-українського кордону з подальшим проведенням місцевих виборів на Донбасі.

«Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві повинна визначитися, чи хочуть вони повернення Донбасу до складу української держави. Якщо так, то шлях до цієї мети один - чітке і послідовне втілення в життя комплексу заходів», – заявив він.

Тим часом, як заявив військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко Військова загроза на східних кордонах для України не минула, адже Росія відвела свої війська від кордонів на незначну відстань. Таким тиском РФ продовжує намагатись схилити Україну до прямих переговорів з сепаратистами ДНР і ЛНР, на що ніяк не можна погоджуватись.

«Незважаючи на те, що росіяни відводять війська, незважаючи на заяви керівництва Росії, не кажучи вже про так званих лідерів так званих «республік» – вони продовжують збройні дії на лінії зіткнення. Це дуже небезпечно, тим більше, що ми бачимо, що війська відведені недалеко. За оцінками експертів, від доби до тижня потрібно, щоб все повернути на свої місця і почати бойові дії», – сказав Романенко про війська Росії біля кордонів України.

Генерал ЗСУ пояснив: ескалація Росією бойових дій на Донбасі свідчить, що Кремль і далі не відмовляється від тиску на Україну з метою примусити Київ до прямих переговорів з самопроголошеними ДНР і ЛНР. Припуститись такої помилки і «розв'язати руки» Кремлю Україна не має права, застеріг військовий експерт.