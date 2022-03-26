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    «Ви не є нашими ворогами». Байден емоційно звернувся до росіян

    У Варшаві Джо Байден виступив зі зверненням щодо України - «Ви не є нашими ворогами». Байден емоційно звернувся до росіян
    У Варшаві Джо Байден виступив зі зверненням щодо України

    Байден вважає винним у варварських діях російської армії в Україні лише Путіна

    Президент США Джо Байден заявив, що не може повірити у вину пересічних росіян у війні, бо, на його думку, росіяни не можуть підтримувати цю війну. Про це він заявив під час виступу у Варшаві на площі перед королівським палацом.

    На його думку, винним у варварських діях російської армії в Україні є саме Путін. Байден вірить, що війна відбувається всупереч волі пересічних росіян, і обгрунтував це масовою втечею громадян за кордон. «200 тисяч росіян вже поїхали з країни за місяць: це неймовірний витік мізків за такий період», - пояснив він.

    Байден нагадав, що співпрацював з російськими лідерами та представниками РФ протягом кількох десятиріч і хоче запевнити що росіяни – «не вороги для нас».

    «Я відмовляюся вірити, що ви вітаєте вбивство невинних дітей, старих людей, чи що ви сприймаєте бомбардування госпіталів, шкіл, пологових будинків; чи що ви підтримуєте, коли міста оточують, обрізають постачання і не дозволяють цивільним виїхати, щоби вони там голодували», - заявив Байден, не уточнивши, утім, як могли би відбуватися ці воєнні злочини у разі, якби їх підтримувало лише найвище керівництво РФ.

    «Це – не дії великої наці», - охарактеризував він чинну політику Росії.

    Байден очікує, що росіяни змінять режим у країні.

    Читайте також: Про що говорив Байден у Варшаві: найважливіші тези виступу

    Джерело: Європейська правда

    Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    «Ви не є нашими ворогами». Байден емоційно звернувся до росіян