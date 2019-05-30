  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кремль в шоці: рейтинг Путіна стрімко падає

    • Розсилка
    Рейтинг Володимира Путіна б'є нові антирекорди - Кремль в шоці: рейтинг Путіна стрімко падає
    Рейтинг Володимира Путіна б'є нові антирекорди

    Російська влада чекає роз'яснень від ВЦИОМ з приводу падіння рейтингу Путіна

    У Кремлі звертають увагу на всі дослідження соціологів щодо теми рейтингу російського президента Володимира Путіна, а експерти в сфері статистики аналізують динаміку цих цифр.

    Про це журналістам сказав прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

    Зазначимо, що в останні місяці низка російських соціологічних служб, зокрема й прокремлівських, фіксували різке падіння рейтингу довіри Путіну. Так, 25 травня Всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати соцопитування, згідно з яким Путіну довіряють тільки 31,7% росіян. Це мінімальний показник з моменту початку проведення подібних опитувань центром. У 2015 році глава ВЦИОМ Валерій Федоров розповідав, що на той момент історичний мінімум рейтингу довіри до Путіна становив 45 відсотків. Він був зафіксований в березні 2005 року після монетизації урядом пільг.

    Читайте також

    «У Путіна багато різних рейтингів. Є рейтинг довіри, є електоральний, який зараз перейшов у тенденцію зростання. Ми чекаємо якогось аналізу від фахівців про те, як корелюють ці дані: як може падати довіра і водночас рости електоральний рейтинг. Це складний аналіз, але сподіваємося, що з часом він з'явиться», — зазначив Пєсков.

    Днями закрите опитування фонду «Громадська думка» показало, що найнижчий електоральний рейтинг у Путіна — в Магаданській області. Там за нього готові віддати голоси лише 36% населення.

    Читайте також
    Путін рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ