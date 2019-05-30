Кремль в шоці: рейтинг Путіна стрімко падає



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Рейтинг Володимира Путіна б'є нові антирекорди

Російська влада чекає роз'яснень від ВЦИОМ з приводу падіння рейтингу Путіна

У Кремлі звертають увагу на всі дослідження соціологів щодо теми рейтингу російського президента Володимира Путіна, а експерти в сфері статистики аналізують динаміку цих цифр.

Про це журналістам сказав прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зазначимо, що в останні місяці низка російських соціологічних служб, зокрема й прокремлівських, фіксували різке падіння рейтингу довіри Путіну. Так, 25 травня Всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати соцопитування, згідно з яким Путіну довіряють тільки 31,7% росіян. Це мінімальний показник з моменту початку проведення подібних опитувань центром. У 2015 році глава ВЦИОМ Валерій Федоров розповідав, що на той момент історичний мінімум рейтингу довіри до Путіна становив 45 відсотків. Він був зафіксований в березні 2005 року після монетизації урядом пільг.

«У Путіна багато різних рейтингів. Є рейтинг довіри, є електоральний, який зараз перейшов у тенденцію зростання. Ми чекаємо якогось аналізу від фахівців про те, як корелюють ці дані: як може падати довіра і водночас рости електоральний рейтинг. Це складний аналіз, але сподіваємося, що з часом він з'явиться», — зазначив Пєсков.

Днями закрите опитування фонду «Громадська думка» показало, що найнижчий електоральний рейтинг у Путіна — в Магаданській області. Там за нього готові віддати голоси лише 36% населення.