Путіну заборонено відвідувати саміт G20 у Манчестері – прем’єр Британії

Російський диктатор не зможе взяти участь у зустрічі лідерів «Великої двадцятки», яка відбудеться в листопаді 2027 року

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що російський диктатор Володимир Путін не отримає запрошення на саміт лідерів країн G20, який наступного року прийматиме Манчестер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Reuters, яке цитує політика.

Журналісти запитали очільника британського уряду, чи запросять Путіна на зустріч лідерів «Великої двадцятки» у листопаді 2027 року. Бернем відповів заперечно.

Водночас прем’єр пояснив, що існують певні технічні нюанси щодо запрошень, оскільки їхнім оформленням займається не безпосередньо Велика Британія, а G20. Він також зазначив, що проти представників російської влади діють санкції, тому Путін не зможе приїхати на саміт.

Зустріч лідерів G20 відбудеться в Манчестері 27-28 листопада 2027 року. Росія залишається членом об’єднання, попри повномасштабне вторгнення в Україну та спроби західних країн обмежити її міжнародну участь.

Позиція британського прем’єра відрізняється від підходу адміністрації президента США Дональда Трампа. Державний секретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що Вашингтон запросив Путіна на зустріч G20 у Маямі в грудні 2026 року. За словами Рубіо, участь Росії потрібна для підтримання діалогу та пошуку шляхів завершення війни проти України.

Водночас Бернем висловив сподівання, що саміт у Манчестері відвідає лідер Китаю Сі Цзіньпін. Британський прем’єр назвав зустріч можливістю розвивати відносини з Пекіном, зокрема у сфері штучного інтелекту.

Також Бернем заявив, що Велика Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову допомогу до завершення війни. Крім того, Лондон готовий направити своїх військових до складу миротворчих сил у разі досягнення домовленості про припинення бойових дій.

Варто нагадати, що Китай заявив, що контактує зі США та Росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС, яка стане безпрецедентною зустріччю трьох ядерних держав.