Біля берегів Шотландії перехоплено російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО

Судно стежило за військовими кораблями НАТО на навчанні Strike Warrior

Королівський військово-морський флот Великої Британії перехопив біля узбережжя Шотландії російське судно, яке стежило за військовими навчаннями НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Підрозділ гелікоптерів Merlin Королівського військово-морського флоту відстежував корабель розвідки «Віктор Леонов» класу «Вишня», коли судно перебувало поблизу Зовнішніх Гебридських островів у період з 29 вересня по 8 жовтня. Гелікоптери перекинули з Королівської військово-морської авіабази (RNAS) Culdrose, графство Корнуолл, до аеропорту Глазго-Прествік.

Судно стежило за військовими кораблями НАТО на навчанні Strike Warrior, у яких брали участь 2 тисячі військових із шести країн Альянсу.

«Ця операція продемонструвала нам самим та нашим супротивникам, що ми готові й здатні забезпечувати безпеку нашої батьківщини цілодобово. Вертолітні підрозділи Merlin готові відгукнутися на виклик у будь-який момент», – сказав командир бази Королівських військово-морських авіаційних сил на авіабазі Culdrose Джеймс Холл.

До слова, нещодавно французькі військово-морські сили затримали танкер DF Peak, пов’язаний із російським тіньовим флотом. Судно перехопили в Індійському океані, більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон.