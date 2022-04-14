Кремль прокоментував пожежу на крейсері «Москва»

«Москва» – це саме той корабель, котрий послали за відомою адресою українські захисники острова Зміїний

«Москва» – це саме той корабель, котрий послали за відомою адресою українські захисники острова Зміїний

Увесь екіпаж було евакуйовано, причини пожежі встановлюються

Загорання російський ракетного крейсера «Москва» з 510 членами екіпажу сталося через те, що здетонував боєприпас. Таку інформацію повідомляють російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони РФ.

Згідно з наданими даними, весь екіпаж було евакуйовано, причини пожежі встановлюються.

«Екіпаж повністю евакуйований. Причини того, що сталося, встановлюються», – йдеться в повідомленні.

У свою чергу, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та радник ОП Олексій Арестович.

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.

«Москва» – російський гвардійський ракетний крейсер. Входить до складу 30-ої дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на суднобудівному заводі у Миколаєві, спочатку отримав назву «Слава», пізніше був перейменований на «Москва».

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.