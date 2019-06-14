Лагард: За президента Порошенка Україна повернулась до макроекономічної стабільності і зростання



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Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард Фото: eurosolidarity.org

Директор-розпорядник МВФ високо відзначила зусилля України за часів президенства Петра Порошенка

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард високо відзначила зусилля України за часів президенства Петра Порошенка. Про це йдеться у її листі на ім’я Петра Порошенка.

«Дозвольте висловити свою високу оцінку вашому президентству», – зазначила пані Лагард. Вона також наголосила на високому рівні співпраці між Україною та Фондом за президентства Петра Порошенка, під час якого «Україна успішно повернулася до макроекономічної стабільності та зростання після глибокої економічної крики 2014-2015 років».

Директор-розпорядник МВФ наголосила, що «це було справді видатне досягнення у дуже складний період, адже я добре пам’ятаю ті величезні виклики, що тоді постали перед Україною».

Нагадаємо, 4 травня за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком Крістін Лагард зробила заяву про те, що Україні ще багато потрібно буде зробити для перетворення на сучасну ринкову економіку, і Міжнародний валютний фонд готовий і надалі підтримувати нашу країну в цих зусиллях.



