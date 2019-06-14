Партія Порошенка випереджає Опозиційну платформу – дані SOCIS



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З’їзд партії «Європейська солідарність»

А партія Смешка догнала і перегнала політсилу Вакарчука

Підтримка партії «Слуга народу» перевищив 50%. Так, згідно з опитуванням центру SOCIS та Комітету виборців України, президентську партію підтримують 51,3% серед тих, хто визначився і буде голосувати.

На другому місці несподівано розмістилась політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» з рейтингом 9,5%. Вона обігнала «Опозиційну платформу – За життя» (9,2%).

Прохідний бар’єр також долають «Батьківщина» з 8,7% та «Сила і Честь» Ігоря Смешка з 5%.

Також має шанси потрапити в наступну Раду партія Святослава Вакарчука «Голос» - 4,9%.

«Громадянська позиція» Анатолія Гриценка має підтримку на рівні 2,9%, а Радикальна партія – 2,2%.

Нагадаємо, дані групи «Рейтинг», яка проводила опитування напочатку червня, свідчили про наступну електоральну підтримку: «Слуга народу» - 47,5%, «Опозиційна платформа – За життя» - 10,4%, «Європейська Солідарність» - 7,9%, «Батьківщина» - 7,5%, «Голос» - 6,4%, «Сила і честь» - 4,3%.

Опитування проводилось 29 травня – 6 червня 2019, методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face. Було опитано 4 тис. респондентів. Статистична похибка не перевищує +/- 1,6%.