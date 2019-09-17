Крім підпалу, поліція розглядає інші версії пожежі у будинку Гонтаревої



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у будинку Гонтаревої

«Провадження поки не відкрили. На місці працює слідчо-оперативна група», - розповів речник поліції Микола Жукович

Поліція Київської області розглядає підпал, як одну з версій загоряння дачного будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на інформацію речника поліції Київської області Миколи Жуковича.

Водночас, як зазначається, поліція не виключає інші версії, наприклад, необережне поводження з вогнем або коротке замикання.

«Провадження поки не відкрили. На місці працює слідчо-оперативна група. З'ясовуємо деталі», - заявив речник поліції.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.