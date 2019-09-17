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    Крім підпалу, поліція розглядає інші версії пожежі у будинку Гонтаревої

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    Пожежа у будинку Гонтаревої - Крім підпалу, поліція розглядає інші версії пожежі у будинку Гонтаревої
    Пожежа у будинку Гонтаревої

    «Провадження поки не відкрили. На місці працює слідчо-оперативна група», - розповів речник поліції Микола Жукович

    Поліція Київської області розглядає підпал, як одну з версій загоряння дачного будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом.

    Про це повідомляє hromadske з посиланням на інформацію речника поліції Київської області Миколи Жуковича.

    Водночас, як зазначається, поліція не виключає інші версії, наприклад, необережне поводження з вогнем або коротке замикання.

    «Провадження поки не відкрили. На місці працює слідчо-оперативна група. З'ясовуємо деталі», - заявив речник поліції.

    Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

    Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

    Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

    Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

    12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

    До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

    Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

    Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

    Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.

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