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    Політика

    Гонтарева може попросити притулку у Британії

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    Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева у лондонському госпіталі після ДТП - Гонтарева може попросити притулку у Британії
    Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева у лондонському госпіталі після ДТП

    Валерія Гонтарева скаржиться на фізичні і політичні переслідування

    Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева може попросити політичного притулку у Великій Британії.

    «Поки що не бачу сенсу, але якщо доведеться, то, звичайно. Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора – переслідувати політично і фізично, - мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку», – сказала вона в інтерв’ю виданню «Ліга».

    Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

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    Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила, «ланками одного ланцюга».

    Як повідомляв «Главком», нещодавно Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. За наявною інформацією, життю Гонтаревої нічого не загрожує, хоча вона отримала переломи різного ступеню важкості.

    Нагадаємо, ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великобританії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала в Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України, і за її головування відбулася націоналізація найбільшої фінустанови країни Приватбанку. 

    На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі Курченка. Тоді колишня глава НБУ заявила, що не піде на допит, а слідчих чекає в Лондоні.

    Перед цим колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в одному з інтерв’ю заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну «приватним порядком». У відповідь Гонтарева заявила, що вважає цю заяву олігарха погрозою.

    Нещодавно заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повідомив, що «суд дав санкцію на примусовий привід Гонтаревої на допит у справі про її співучасть у розкраданні та переказ в офшори коштів Укроборонпрому.

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