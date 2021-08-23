Секретарем Національної спілки журналістів став Микола Семена. Що про нього відомо

Микола Семена в українській журналістиці працює понад 50 років

Миколу Семену, відомого авторитетного журналіста, постраждалого внаслідок репресій російської влади в Криму, обрано до складу Секретаріату Національної спілки журналістів України. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Семена координуватиме зусилля найбільшої журналістської організації в допомозі кримським журналістам. Напередодні міжнародного саміту Кримської платформи, який відбувається в Києві 23 серпня, рішення про обрання Миколи Семени секретарем НСЖУ прийняло Правління організації.

«Свого часу ми проводили масштабні кампанії солідарності із Миколою Семеною, якого переслідували в Криму, та якому рішенням російського суду заборонили займатися журналістською діяльністю. Добре, що наш колега таки на волі в Києві, але актуальною є солідарність з ув’язненими кримськотатарськими громадянськими журналістами, арештованим у Криму фрілансером Владиславом Єсипенком, засудженим журналістом Олексієм Бессарабовим», – сказав Томіленко.

Микола Семена – кримський журналіст, оглядач Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода). Закінчив факультет журналістики Київського університету ім. Шевченка в 1976 році, в українській журналістиці понад 50 років.

Працював у ЗМІ Чернігівської, Запорізької областей, більше ніж 30 років – журналістом у Криму. Співпрацював із журналами «Известия» (радянський період), «Дзеркало Тижня», «День», багатьма журналами. Автор книги про Мустафу Джемілєва «Людина, яка перемогла сталінізм».

Із квітня 2014 року до квітня 2016 року – оглядач Крим.Реалії. Зазнавав переслідувань із боку ФСБ Росії. У 2017 році був засуджений російським кримським судом до 2,5 років позбавлення волі умовно із забороною публічної діяльності на два роки.

Європарламент, органи влади України, російські правозахисні організації «Меморіал», «Агора» і тридцять правозахисних організацій у Європі визнали «справу Семени» політично мотивованою.

Автор книги «Кримський репортаж. Хроніки окупації Криму у 2014–2016 рр.», перекладеної у 2018 році англійською мовою.

Член НСЖУ з 1988 року, Заслужений журналіст України, член Українського пен-центру, лауреат Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка, лауреат премії імені Павла Шеремета Форуму громадянського суспільства країн Східного партнерства. Нагороджений орденом «За мужність» премії «За журналістику як вчинок» Фонду ім. Сахарова (Росія), відзнаками Верховної Ради України, Президента України. У лютому 2020 виїхав з окупованого Криму і відновив співпрацю з Крим.Реалії.

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