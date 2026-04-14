Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги

Індивідуальні нагороди дісталися середнякам дивізіону

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращих гравця і тренера 23-го туру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Оборонець луганської «Зорі» Андерсон Джордан – найкращий серед футболістів. У звітному турі бразилець приніс команді Віктора Скрипника мінімальну перемогу над «Епіцентром» із Кам'янця-Подільського. Центрбек ефектно зіграв головою на добиванні після кутового.

Тим часом керманич харківського «Металіста 1925» Младен Бартуловіч – найкращий тренер 23-го туру. Підопічні хорвата оформили головну несподіванку тижня. Завдяки голу півзахисника Дениса Антюха «синьо-жовті» переграли київське «Динамо» (1:0).

До команди найкращих за підсумками туру також потрапили представники львівських «Карпат», «Полісся» з Житомира, черкаського ЛНЗ, «Колоса» з Ковалівки, «Кудрівки» та донецького «Шахтаря». Символічна збірна (схема 4-3-3): Домчак – Майсурадзе, Горін, Джордан, Михайліченко – Андрієвський, Теллес, Сторчоус – Антюх, Ассінор, Егіналдо.

Тим часом ПФЛ анонсувала створення Третьої ліги в Україні. За словами очільника організації, наразі формують робочу групу в аматорському та професіональному футболу. Вона працюватиме над форматом змагань та іншими деталями проєкту.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк.