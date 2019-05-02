Круїзний лайнер закрили на карантин через кір у порту Карибського острова



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Судно належить і керується Церквою саєнтології, а на його борту перебуває близько 300 пасажирів

У порту острова Сент-Люсія в Карибському морі американський круїзний лайнер закрили на карантин через випадок кору на борту корабля, пише CNN.

Судно належить і керується Церквою саєнтології, а на його борту перебуває близько 300 пасажирів. Головний лікар Сент-Люсії Мерлін Фредерікс Джеймс повідомила, що лайнеру наказали залишатися в порту після того, як вони дізналися про випадок кору з двох «авторитетних джерел».

За її словами, після внутрішніх обговорень і переговорів з Панамериканською організацією охорони здоров'я «ми вважали доцільним помістити корабель на карантин». Вона сказала, що одна особа з кором може легко заразити інших через кашель і чхання. Тож нікому не дозволили зійти з судна.

Корабель називається Freewinds і все ще пришвартований у порту. Влада Сент-Люсії не має повноважень перешкоджати виходу корабля, і він повинен покинути острів о 23:59 за місцевим часом (06:59 за Києвом), пише ВВС.

Мер Нью-Йорка оголосив надзвичайний стан через спалах кору. Людям без щеплення загрожує $1000 штрафу. Протягом кількох місяців влада міста боролася зі спалахом кору в ультраортодоксальних єврейських громадах у Брукліні. Вона проводила роз'яснювальну роботу з рабинами та поширювала тисячі листівок, щоб заохотити батьків робити щеплення своїм дітям. Але кількість випадків захворювання на кір все ще зростає.

Джерело: theБабель