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    Здоров'я

    На Житомирщині через кір закривають школи

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    Навчання через випадки захворювання на кір призупинено в Олевському районі із 16 по 26 квітня, а в Хорошівському &ndash; до 22 квітня - На Житомирщині через кір закривають школи
    Навчання через випадки захворювання на кір призупинено в Олевському районі із 16 по 26 квітня, а в Хорошівському – до 22 квітня

    Спалах кору зафіксовано у Олевському та Хорошівському районах

    На Житомирщині у двох школах тимчасово призупинили навчання через спалах кору.

    Про це розповіла начальник управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації Лариса Шевчук, інформує прес-служба ОДА.

    «Після позачергових засідань місцевих комісій з питань ТЕБ та НС, які пройшли 15 квітня, тимчасово зупиняється навчальний процес в Олевській гімназії та Дашицькій ЗОШ I-II ст. Хорошівського району. Навчання через випадки захворювання на кір призупинено в Олевському районі із 16 по 26 квітня, а в Хорошівському – до 22 квітня», - заявила чиновниця.

    Як повідомлялося, у світі стрімко поширюється кір - Всесвітня організація охорони здоров'я.  Кількість випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, збільшилася втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    До слова, у Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору.

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