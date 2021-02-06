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    Куба вводить тотальний карантин та комендантську годину

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ситуація з Covid-19 на острові виходить з-під контролю </p> - Куба вводить тотальний карантин та комендантську годину

    Ситуація з Covid-19 на острові виходить з-під контролю

    Фото: Версія

    На острові склалась критична ситуація через коронавірус

    Від сьогоднішнього дня влада Куби вводить обовʼязковий карантин для всіх, хто прибуває на острів. Про це повідомляє офіційне інформагентство країни Prensa-latina.

    Агентство також наголошує, що ситуація з коронавірусом у країні зараз найскладніша за весь час. Тільки за перші тижні 2021 року в 11-мільйонній Кубі вірус виявлено у 31 190 осіб, 229 з них померли, 25 364 - одужали.

    Ізоляцію повинні будуть пройти як індивідуальні туристи, що прибувають на острів, так і самі кубинці.

    Карантин триватиме протягом п'яти днів. Однак організованих мандрівників, які відправляються на курорти Кайо-Коко і Кайо-Гільєрмо, це не торкнеться.

    Відбувати ізоляцію самостійні туристи будуть у готелях своїм коштом, а ось кубинці зможуть пройти карантин в спеціальних центрах безкоштовно. Попередньо ці заходи триватимуть 15-21 день.

    Також туристів зобов'яжуть носити маски в готелях.

    Влада Куби чекає піку заражень у середині лютого. Одночасно з ним стартує вакцинація.

    Варто зазначити, що для в'їзду в країну потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус, який потрібно зробити не раніше 72 годин до поїздки. Аналіз візьмуть повторно після прильоту, навіть у тих, хто пройшов вакцинацію. Крім того, туристи повинні підтвердити наявність медичної страховки від COVID-19 або купити її в аеропорту за $30.

    Також в столиці Куби Гавані почав діяти комендантська година. Людям заборонено виходити на вулиці з 21:00 до 5:00.

    Як повідомлялося раніше, 12 січня Держдепартамент США повернув Республіку Кубу до переліку країн-спонсорів тероризму. За словами держсекретаря Майка Помпео, причиною такого рішення стало надання «безпечної гавані» для переховування терористів.

    Теги: Куба карантин вакцинація влада вірус коронавірус комендантська година
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