Куба вводить тотальний карантин та комендантську годину

На острові склалась критична ситуація через коронавірус

Від сьогоднішнього дня влада Куби вводить обовʼязковий карантин для всіх, хто прибуває на острів. Про це повідомляє офіційне інформагентство країни Prensa-latina.

Агентство також наголошує, що ситуація з коронавірусом у країні зараз найскладніша за весь час. Тільки за перші тижні 2021 року в 11-мільйонній Кубі вірус виявлено у 31 190 осіб, 229 з них померли, 25 364 - одужали.

Ізоляцію повинні будуть пройти як індивідуальні туристи, що прибувають на острів, так і самі кубинці.

Карантин триватиме протягом п'яти днів. Однак організованих мандрівників, які відправляються на курорти Кайо-Коко і Кайо-Гільєрмо, це не торкнеться.

Відбувати ізоляцію самостійні туристи будуть у готелях своїм коштом, а ось кубинці зможуть пройти карантин в спеціальних центрах безкоштовно. Попередньо ці заходи триватимуть 15-21 день.

Також туристів зобов'яжуть носити маски в готелях.

Влада Куби чекає піку заражень у середині лютого. Одночасно з ним стартує вакцинація.

Варто зазначити, що для в'їзду в країну потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус, який потрібно зробити не раніше 72 годин до поїздки. Аналіз візьмуть повторно після прильоту, навіть у тих, хто пройшов вакцинацію. Крім того, туристи повинні підтвердити наявність медичної страховки від COVID-19 або купити її в аеропорту за $30.

Також в столиці Куби Гавані почав діяти комендантська година. Людям заборонено виходити на вулиці з 21:00 до 5:00.

Як повідомлялося раніше, 12 січня Держдепартамент США повернув Республіку Кубу до переліку країн-спонсорів тероризму. За словами держсекретаря Майка Помпео, причиною такого рішення стало надання «безпечної гавані» для переховування терористів.