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    У світі

    Куба відкривається для іноземних туристів

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    Куба відкривається для іноземних туристів - Куба відкривається для іноземних туристів
    Куба відкривається для іноземних туристів

    Туристам необхідно буде здавати тести на коронавірус по прибуттю

    Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро заявив, що Куба відкривається для міжнародного туризму.

    Про це повідомляє Reuters.

    За словами прем'єра, відновлення міжнародного туризму стало можливе завдяки встановленню ситуації «нової нормальності» в результаті успіхів щодо стримування поширення коронавірусу.

    В цілому 13 з 15 кубинських провінцій і муніципалітет Ісла-де-ла-Хувентуд тепер готові приймати мандрівників.

    Втім, Гавана поки залишається закритою, попри те, що змогла стримати другу хвилю інфекції введенням суворих обмежень, включаючи комендантську годину.

    При цьому Марреро зазначив, що також буде відновлено міжнародне авіасполучення. Також прем'єр додав, що туристам необхідно буде здавати тести на коронавірус по прибуттю.

    Куба туризм коронавірус
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