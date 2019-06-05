Кучма і Лукашенко проводять зустріч у Мінську



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Олександр Лукашенко і Леонід Кучма 5 червня провели зустріч Фото: belta.by

Політика, Леонід Данилович, тебе не відпускає ніяк, - привітав Лукашенко Кучму

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з представником України в Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою. Про це повідомляє білоруське агентство «Белта».

Видання пише, що політики тепло привітали один одного. «Політика, Леонід Данилович, тебе не відпускає ніяк. Але це на краще», - зазначив глава Білорусі. Кучма відзначив таку думку президента, як позитивний сигнал.

«Я повинен сказати, що це оцінка не тільки моя, а й великої частини наших білорусів. Вони із задоволенням (не тільки політики) сприйняли ваш приїзд до Білорусі. І не тільки як представника в цій Тристоронньої контактної групи», - сказав Лукашенко. Кучма відповів, що білоруси в курсі про його добре ставлення до їхньої країни.

Кучма і Лукашенко також обговорили розвиток двостороннього співробітництва між Білоруссю і Україною.

Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський вмовив Леоніда Кучму повернутись в Тристоронню контактну групу з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також зазначимо, що начальник Генштабу Руслан Хомчак не братиме участь у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську, які відбудуться 5 червня.