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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Що стоїть за чутками про смертельну хворобу Кадирова

glavcom.ua
Кадиров не збирається помирати вже завтра

В стосунках Москва-Грозний склалася така ситуація при якій Кадиров залежить від Путіна не менше ніж Путін від нього

Кадиров-молодший зустрівся з Путіним напередодні свого весілля. Ця історія обросла масою чуток серед яких головна – Рамзан Кадиров смертельний хворий.

Отже, що це все насправді означає:

1. Кадиров не збирається завтра помирати, як багато хто вважає. Але з якихось, поки нам незрозумілих причин (погіршення фізичного стану також може бути) Кадиров вирішив офіційно вводити сина в політику. І вчорашня зустріч – це перш за все акт благословіння на «цей шлях» зі сторони Путіна.

2. Той, хто вважає, що завтра Кадиров-молодший стане керівником Чечні помиляється. Поки це лише імовірний початок процесу входження у владу, який займе певний час. Зараз - це перш за все демонстрація наступника (кронпринца) і спостереження за елітами, як вони відреагують.

3. Зустріч Путіна явно готувалася певний період часу. Перший пробний камінь був «закинутий» Кадировим півтора місяці тому, коли він зробив заяву, що він уже «старий губернатор» і треба дати дорогу молодим. Другий такий «дзвінок» був зроблений перед новим роком, коли Кадиров показав, як він відтискається від підлоги: тим самим він демонстрував, що знаходиться не стільки в хорошій фізичній формі, скільки точно не в передсмертній фазі. І нарешті, не варто забувати, що Кадиров спеціально розпіарити історію із «походом на війну» своїх синів.

4. Не треба забувати, що останнім часом Путін дещо віддалив Кадирова від себе на фоні активної медійної кампанії останнього по критиці керівника генштабу Герасимова. При цьому, на відміну від Пригожина, Кадиров натяк зрозумів і практично «замовк», переставши критикувати армійське керівництво.

5. Окремим сюжетом в цій історії є отруйний лист від якого постраждав один із чеченських воєначальників Апти Алаудінов. Стосунки Кадирова з Алаудіновим не можна назвати безхмарними, але навряд чи лідер Чечні міг надіслати такий лист. Найвірогіднішою версією є те, що автором листа є ФСБ, яке навряд чи могло це робити без погодження з Путіним. Це було попередження і Кадирову і всім чеченським елітам, що їхнє місце – Чечня. З цього моменту, між іншим, чечени фактично перестали фігурувати в кримінальних хроніках і скандалах. Судячи з усього, був даний наказ всім залягти на дно.

6. Найбільш вірогідною версією причини зустрічі Путін – Кадиров-молодший є демонстрація того, що Путін, як мінімум, частково пробачив Кадирову його попередні витівки. Проте, поки він тримає його на відстані.

7. В стосунках Москва-Грозний склалася така ситуація при якій Кадиров залежить від Путіна не менше ніж Путін від Кадирова. Саме тому, попри останні розбіжності і навіть імовірну (хоч і не підтверджену хворобу лідера Чечні) Путін демонструє, що він не бачить в Чечні якогось нового лідера не з клану Кадирова.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Рамзан Кадиров путін Чечня росія війна

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