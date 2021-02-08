Куди зникли гроші олігархів? Офіс президента «забув» про спецфонд, який збирав гроші на боротьбу з Covid-19

Журналісти поцікавилися в Офісі президента, де гроші, які олігархи виділяли на боротьбу з коронавірусом

Торік на Банковій обіцяли оприлюднити результати аудиту щодо зібраних на боротьбу з ковідом грошей

В Офісі президента відсутня інформація щодо коштів зібраних на рахунках фондів, залучених до боротьби з поширенням Covid-19, а також інформація щодо міжнародного аудиту цих фондів, про який в Офісі заявляли ще влітку. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на відповідь з Банкової.

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Йдеться про проєкт Офісу президента щодо збору коштів, зокрема, від великого бізнесу для боротьби з коронавірусом, який публічно стартував 16 березня. Тоді в Офісі за одним столом зібрали олігархів і представників великого бізнесу – Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Юрія Косюка та інших. Для збору коштів потрібна була благодійна організація, свій менеджмент і рахунки погодився надати одеський фонд «Корпорація монстрів». Втім, вже за місяць «Корпорація монстрів» і Офіс припинили співпрацю. Залишки грошей олігархів «Корпорація монстрів» передала фонду «Прайм». Фонду, який спеціально для цього оперативно купив бізнесмен, наближений до представників Офісу президента, Борис Баум.

В травні про зібрану під патронатом Офісу суму відзвітував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Попри публічно озвучену президентом Володимиром Зеленським потребу на боротьбу з коронавірусом у 12 мільярдів, Тимошенко заявив, що Фонд зібрав 374,6 мільйонів гривень. За ці кошти було закуплено захист для медиків, обладнання, ПЦР, експрес-тести та інше. За кошти Фонду було відправлені гуманітарні рейси за необхідними товарами в Китай.

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Цікаво також, що 10 серпня на запит ЗМІ щодо використання коштів Фондом в Офісі президента заявили, що вже тоді розпочався міжнародний незалежний аудит роботи фондів, що були залучені до боротьби з Covid-19. Тоді ж на Банковій пообіцяли, що у разі згоди представників усіх фондів – результати аудиту будуть оприлюднені. Зараз же тут повідомляють про відсутність такої інформації в принципі.