Окупанти різко підвищили комуналку: жителям Донбасу немає чим платити

Тарифи на електроенергію збільшаться на 30%, на природний газ – на 16%, на водовідведення – на 11%

Із 1 лютого мешканці тимчасово непідконтрольних українському уряду територій Донецької і Луганської областей (т.зв «ДНР» та «ЛНР») повинні будуть платити за комуналку на 11-30% більше. Місцева «влада» ухвалила рішення підняти тарифи.

«Із нинішнього дня в ОРДЛО – різке підвищення тарифів ЖКГ. Місцеві жителі шоковані. В умовах бідності платити за новими тарифами буде дуже важко», – написав член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

Місцеві жителі так званих «ДНР» і «ЛНР» будуть платити за послуги водопостачання, централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання на 20% більше. Тарифи на електроенергію збільшаться на 30%, на природний газ – на 16%, на водовідведення – на 11%.

Новий тариф на електроенергію в разі споживання до 150 кВт-год становитиме 1,04 рубля (40 українських копійок), від 150 до 800 кВт-год – 1,42 (52 українські копійки), понад 800 кВт-год – 2,85 ( 95 українських копійок). Тариф за кубометр на водопостачання сягне 15,26 рубля (5,6 грн), а на водовідведення – 9,84 (3,6 грн); на опалення за квадратний метр – 10,4 рубля (3,8 грн), повідомляють «Новости Донбасса».

«Найсмішніше, що бойовики завжди розповідали, що в Україні тарифи на послуги ЖКГ високі через олігархів і Сороса. А в «народних республіках» олігархів немає, тому і тарифи низькі. Тепер виходить, що олігархи, Сорос і МВФ усе-таки дотяглися і до «Л/ДНР», – написав Казанський.

Підвищення тарифів на комунальні послуги пояснюють необхідністю проведення ремонтних робіт у сфері ЖКГ, підвищення зарплати працівникам галузі, а також усунення дефіциту кадрів. Останній зараз становить близько 23%.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт-год за перші 100 кВт-год і 3000 кВт-год місячного споживання.

1 лютого Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів.

До цього Кабмін вніс до списку соціально значимих товарів природній газ, щоб в ручному режимі врегулювати тариф на газ для населення. Уряд тимчасово встановив граничну межу ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень. Відповідний закон був ухвалений 29 січня (законопроект №4672). Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).

Читайте також: