Кулеба назвав «план А» та «план Б» для України

Кулеба розповів про «план А» та «план Б» для України

Україна налаштована на дипломатію, але готова боротися за свою землю

Глава МЗС України Дмитро Кулеба описав можливі сценарії дій через ситуацію на Донбасі. Трансляцію його виступу за підсумками переговорів із держсекретарем Ентоні Блінкеном вів Держдепартамент США.

За словами міністра, Київ має два плани.

«План А» – використання «всіх дипломатичних методів для стримування Росії та запобігання подальшій ескалації». Якщо цей сценарій не спрацює, Україна задіяє «план Б» – «боротьбу за кожен дюйм своєї землі, кожне місто та кожне село».

«Боротьбу до нашої перемоги, звичайно», – підкреслив Кулеба.

Визнання Росією «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» він назвав абсурдом, який ніколи не визнають ні Україна, ні решта світу.

Кулеба звинуватив президента Росії у знищенні мінських угод.

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.