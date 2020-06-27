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    Кулеба подякував ЄС за миттєву відповідь на запит України про допомогу

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    Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам у постраждалих районах - Кулеба подякував ЄС за миттєву відповідь на запит України про допомогу
    Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам у постраждалих районах
    Фото пресслужби ДСНС України

    ЄС надасть допомогу Україні в подоланні наслідків повеней

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Євросоюзу, який активував Механізм цивільного захисту у відповідь терміновий запит України про допомогу у зв'язку з руйнівними паводками.

    Про це він написав у Тwitter.

    «Євросоюз активував механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС України у подоланні наслідків повеней згідно зі списком потреб. Дякую ЄС, Янезу Ленарчичу і шведським друзям за миттєву реакцію і підтримку», - написав Кулеба.

    Раніше стало відомо, що Європейський Союз відреагував на заклик України про допомогу в ліквідації наслідків потужних паводків і задіяв Механізм цивільного захисту.

    Водночас Швеція запропонувала надати 1,2 км бар'єрів від паводків, 250 шлангів та технічних експертів. Єврокомісія надасть картографічні послуги у постраждалих районах через супутникову систему ЄС.

    Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив про готовність надати подальшу допомогу.

    Нагадаємо, силами ДСНС протягом доби 26 червня врятовано 46 осіб, евакуйовано 3 особи; перевезено через підтоплені ділянки 183 особи, відкачано 39 тис. 622 м куб. води; доставлено для населення 1 тис. 790 кг продуктів харчування та 9 тис 140 л питної води. На Івано-Франківщині, Чернівеччині, Львівщині та Тернопільщині тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

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