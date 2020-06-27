ЄС надасть допомогу Україні в подоланні наслідків повеней



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Євросоюз готовий направляти подальшу допомогу за запитом української влади

У свою чергу Швеція вже готова виділити Україні техдопомогу

Європейський Союз відреагував на заклик України про допомогу в ліквідації наслідків потужних паводків на заході країни. Для забезпечення потреб України в ЄС задіяно механізм цивільного захисту.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

«На початку цього тижня рясні дощі призвели до найбільших паводків на південному заході України протягом останніх 50 років, спричинивши людські жертви та пошкодження сотень будинків. З метою надати першу допомогу українським органам влади було активовано Механізм цивільного захисту ЄС», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на заклик української влади вже відреагувала Швеція, яка запропонувала надати 1,2 км бар’єрів від паводків, 250 шлангів, технічних експертів. Єврокомісія надасть картографічні послуги у постраждалих районах через супутникову систему ЄС.

Крім того, в постійному контакті з Україною знаходиться цілодобовий координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС для того, щоб уважно слідкувати за ситуацією та направляти подальшу допомогу.

«Ми готові надати подальшу допомогу та засвідчити свою солідарність з усіма, хто знаходиться у постраждалих районах, та з рятувальниками, які працюють на місці», – зазначив європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Як повідомлялося, в ЄС отримали запит від України щодо допомоги у боротьбі з повінню та мають намір відповісти на нього у максимально короткий термін.

Нагадаємо, силами ДСНС протягом доби 26 червня врятовано 46 осіб, евакуйовано 3 особи; перевезено через підтоплені ділянки 183 особи, відкачано 39 тис. 622 м куб. води; доставлено для населення 1 тис. 790 кг продуктів харчування та 9 тис 140 л питної води. На Івано-Франківщині, Чернівеччині, Львівщині та Тернопільщині тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

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