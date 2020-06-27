Незаконне вирубування лісу за три роки завдало збитків більше ніж на пів мільярда гривень, – Фірсов



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Фірсов запропонував проаналізувати ситуацію і визнати, що однією з причин лих є незаконне вирубування лісу

«Насамперед необхідно установити причину виникнення повеней на заході України» – Фірсов

Головною причиною повені на заході України є вирубування лісів. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі повідомив колишній виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

«За три роки збитків щодо незаконної вирубки лісу було завдано більше ніж на пів мільярда гривень», – заявив Фірсов.

Він зазначив, що перш за все необхідно встановити правильну причину виникнення повеней на заході України.

«Можна приймати концепції, можна приймати важливі закони, піднімати штрафи. Але поки не буде конкретного покарання, конкретної людини у лісгоспі, проти якої було б слідство, яка сіла б за ґрати – ми ось так будемо по колу ходити. І не дай боже, щоб через декілька років була така сама ситуація», – додав Фірсов.

Фірсов запропонував проаналізувати ситуацію і визнати, що однією з причин лих є незаконне вирубування лісу.

Станом на ранок 27 червня в Україні залишаються знеструмленими вісім населених пунктів в Івано-Франківській області, підтоплено 3 тис. 871 будинок, 6 тис. 400 присадибних ділянок, зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278). Силами ДСНС протягом доби врятовано 46 осіб, евакуйовано три особи.

У західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.

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