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    Думки вголос

    Сигнал Кремлю. Блінкен вшанував пам'ять Героїв, які загинули у війні з Росією

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Митрополит Епіфаній та держсекретар Ентоні Блінкен - Сигнал Кремлю. Блінкен вшанував пам'ять Героїв, які загинули у війні з Росією
    Митрополит Епіфаній та держсекретар Ентоні Блінкен

    Випадковими такі заходи не бувають

    Мовою оригіналу

    Все очень внимательно слушают выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и украинского президента Владимира Зеленского. Да, это самая важная встреча, не буду спорить, но.

    Есть еще один важнейший момент, который как-то особо никто не отметил. А зря. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вместе с Блинкеном приняли участие в церемонии памяти украинских Героев, погибших в борьбе с российской агрессией.

    Случайными такие мероприятия не бывают. Случайно именно почтить память погибших в войне Украины и России не могли.

    Значит, США ясно дают понять, что именно так они видят ситуацию. Официально – именно так. И чтят память украинских Героев, которые погибли, защищая страну от России.

    Более понятного сигнала для Киева, Москвы и всего мира трудно даже представить. Слава Украине! Боже, храни Америку!

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Росія війна агресія Епіфаній Ентоні Блінкен
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