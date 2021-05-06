Сигнал Кремлю. Блінкен вшанував пам'ять Героїв, які загинули у війні з Росією

Випадковими такі заходи не бувають

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Все очень внимательно слушают выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и украинского президента Владимира Зеленского. Да, это самая важная встреча, не буду спорить, но.

Есть еще один важнейший момент, который как-то особо никто не отметил. А зря. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вместе с Блинкеном приняли участие в церемонии памяти украинских Героев, погибших в борьбе с российской агрессией.

Случайными такие мероприятия не бывают. Случайно именно почтить память погибших в войне Украины и России не могли.

Значит, США ясно дают понять, что именно так они видят ситуацию. Официально – именно так. И чтят память украинских Героев, которые погибли, защищая страну от России.

Более понятного сигнала для Киева, Москвы и всего мира трудно даже представить. Слава Украине! Боже, храни Америку!

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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