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    Політика

    Інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом України, – Кулеба

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    <p>Віце-прем&rsquo;єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба</p> - Інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом України, – Кулеба

    Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

    Фото УНІАН

    ЄС має продовжувати йти назустріч українським прагненням

    Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зазначив, що інтеграція України в Євросоюз залишається безумовним курсом.

    Про це він написав у Twitter.

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    Кулеба наголосив, що ЄС має продовжувати йти назустріч українським прагненням.

    «Сьогодні багато запитували як я бачу євроінтеграцію. Моя відповідь: інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом. Але і ЄС має продовжувати йти назустріч нам, а не чекати нас на кінцевій зупинці. І є у нас спільна тема, що вже незабаром покаже настрої обох сторін: промисловий безвіз», – написав він.

    Віце-прем’єр-міністр додав, що парламент і уряд України зараз роблять свою домашню роботу у цій сфері.

    «Очікуємо, що ЄС підтримає нас і зробить свою роботу. Поліпшений доступ українських промтоварів на ринок ЄС зробить нашу економіку сильнішою, вигідний нашим виробниками і тісніше прив’язує економіку до ринку ЄС», – додав Кулеба.

    Як повідомлялося, Кулеба вважає, що Україні не варто сподіватися на поступки Угорщини щодо НАТО.

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