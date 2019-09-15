Інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом України, – Кулеба



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Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба Фото УНІАН

ЄС має продовжувати йти назустріч українським прагненням

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зазначив, що інтеграція України в Євросоюз залишається безумовним курсом.

Про це він написав у Twitter.

Кулеба наголосив, що ЄС має продовжувати йти назустріч українським прагненням.

«Сьогодні багато запитували як я бачу євроінтеграцію. Моя відповідь: інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом. Але і ЄС має продовжувати йти назустріч нам, а не чекати нас на кінцевій зупинці. І є у нас спільна тема, що вже незабаром покаже настрої обох сторін: промисловий безвіз», – написав він.

Віце-прем’єр-міністр додав, що парламент і уряд України зараз роблять свою домашню роботу у цій сфері.

«Очікуємо, що ЄС підтримає нас і зробить свою роботу. Поліпшений доступ українських промтоварів на ринок ЄС зробить нашу економіку сильнішою, вигідний нашим виробниками і тісніше прив’язує економіку до ринку ЄС», – додав Кулеба.

Сьогодні багато запитували як я бачу євроінтеграцію. Моя відповідь: інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом. Але і ЄС має продовжувати йти назустріч нам, а не чекати нас на кінцевій зупинці. І є у нас спільна тема, що вже незабаром покаже настрої обох сторін: промисловий безвіз — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 14, 2019

Як повідомлялося, Кулеба вважає, що Україні не варто сподіватися на поступки Угорщини щодо НАТО.