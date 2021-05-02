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    Кумедна аварія у Росії: пʼяний водій Porsche протаранив слідчий ізолятор

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    На місці пригоди - Кумедна аварія у Росії: пʼяний водій Porsche протаранив слідчий ізолятор
    На місці пригоди
    Фото: sm.news

    Під час аварії власник престижного автомобіля не постраждав

    У Єкатеринбурзі п'яний росіянин на люксовому автомобілі марки Porsche в'їхав в будівлю СІЗО. Про інцидент повідомляє Lenta.ru з посиланням на прес-службу міського управління дорожньої поліції.

    Як повідомили у відомстві, постраждалих немає. Водій буде притягнутий до відповідальності за частиною 1 статті 12.8 КоАП РФ ( «Керування транспортним засобом водієм, що знаходиться в стані сп'яніння»).

    «Не впорався з керуванням, допустив наїзд на будівлю СІЗО. Водія оглянули. Встановлено стан сп'яніння, складено протокол по справі про адміністративне правопорушення », – сказали в пресслужбі.

    Раніше стало відомо, що у Києві вантажівка залишилася без даху після проїзду під тролейбусними дротами.

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    Теги: Росія СІЗО водій аварія Tesla
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