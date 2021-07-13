Куратор «слуг» Павлюк веде перемовини з оточенням Медведчука – ЗМІ (відео)

Журналісти зафіксували, як Марченко передавав Павлюку телефон і бізнесмен вів бесіди вже з кимось третім

Усі три зустрічі відбувалися на парковці готелю «Україна» і виглядали доволі специфічно

Бізнесмен Ілля Павлюк, який за даними ЗМІ координує близько тридцяти народних депутатів, щонайменше тричі протягом місяця зустрічався з експомічником нардепа від «Опозиційної платформи-За життя» Тараса Козака і керівником близької до Віктора Медведчука громадської організації Яном Марченко. Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Всі три зустрічі – 28 травня, 8 та 14 червня – відбувалися на парковці готелю «Україна» і виглядали доволі специфічно. Бізнесмен приїжджав на місце першим, довго чекав, але вже під час зустрічі чоловіки практично не розмовляли. Натомість, Марченко передавав Павлюку телефон і бізнесмен вів бесіди вже з кимось третім.

Ян Марченко у попередньому скликанні був помічником на громадських засадах народного депутата і соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Також він до 2017 року був співвласником чотирьох аграрних компаній: ТОВ «Ландрас-Агро», ТОВ «Тамаваровудекспорт», ТОВ «МБК Агротехніка», ТОВ «Галицька аграрна компанія». Потім його частка в компаніях перейшла у власність дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Разом з цим, Ян Марченко досі є керівником РГО «Клуб Козак», яка, по суті, захопила землю на заповідному Трухановому острові під тренувальну базу охоронців Віктора Медведчука.

Журналісти припускають, що Марченко міг сконтактовувати телефоном Павлюка, який є частим гостем Офісу президента, або з Тарасом Козаком або з Віктором Медведчуком. Обидва зараз під санкціями, їх підозрюють у державній зраді. При цьому, Медведчук знаходиться в Україні, а от місце перебування Козака достеменно невідоме, але найімовірніше він знаходиться у Білорусі.

Раніше з’являлася інформація про нібито переговори щодо можливого формального приєднання так званої групи Павлюка до «Опозиційної платформи – За життя». В той же період в мережі з’явилася фотографія зустрічі людей, що схожі на Іллю Павлюка та Тараса Козака.

Журналісти зафіксували таємні зустрічі

Взимку журналісти зафіксували регулярні візити «слуг народу» до офісу Павлюка перед важливими голосуваннями. Також журналісти з’ясували, що ці депутати регулярно діють в інтересах бізнесу олігарха Ахметова. Після виходу програми в ефір Офіс генерального прокурора почав розслідування. Але, як свідчить розслідування ЗМІ, ситуація не змінилася – нардепи продовжують ходити до офісу Павлюка і голосувати в інтересах олігарха.

Також журналісти встановили, що до офісу Павлюка приходив ексочільник СБУ Дніпропетровщини, кандидатуру якого, як повідомляють ЗМІ, нині розглядають на посаду голови Харківської ОДА Володимир Верхогляд. Також до офісу приходив ексзаступник генпрокурора Микола Голомша та автодилер з кримінальним шлейфом Юрій Савчук.