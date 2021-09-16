Куратор «Великого будівництва» прискорив зведення нового особняка (фото, відео)

На подвір'ї Кирила Тимошенка встановлено шість будівельних будиночків для робітників

Заступник голови Офісу президента України та куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко прискорив будівництво заміського будинку в котеджному містечку під Києвом, який оформлений на його дружину Олену. Про це пише підсанкційне видання «Страна».

Журналісти підняли квадракоптер над котеджним містечком «Альпійка» та помітили масштабні роботи.

«Процес, як то кажуть, «кипить». На подвір'ї Тимошенка встановлено шість будівельних будиночків для робітників. Навіть у момент зйомки будівельники продовжували споруджувати опалубку для заливки бетону під басейн», – пише ЗМІ.

Також зазначається, що земельна ділянка перетворилася на великий будмайданчик. Знятий цілий шар грунту, таким чином вирівнюють всю територію ділянки. Видання додає, що вирізано більше десятка дерев і знищені зелені насадження, які були на ділянці на момент купівлі.

«Особняк, споруджений за проєктом «Зацьбург», повністю реконструюють. Міняють фасад, всі вікна, переробляють дах, демонтують деякі старі стіни та споруджують нові. Окремо побудували гараж на кілька машин, а за рахунок раніше передбачених двох паркомісць у самому будинку розширили житлову плошу. Також на ділянці зводять басейн, гостьовий будиночок на 100 квадратів і будівлю, схожу на баню», – пише ЗМІ.

Як повідомлялося, Кирило Тимошенко придбав узимку біля Обухова 30 соток землі та будинок площею 360 квадратних метрів. За його словами, вартувала обновка близько 5 мільйонів гривень, майно оформили на дружину.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко з помилками привітав у соцмережі свою дружину-«котика» Олену з днем народження. Водночас у невеликому тексті він зробив дві помилки.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає на Банковій за регіональну політику і курує проєкт «Велике будівництво», у другий день нового року купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн (фото).