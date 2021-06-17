Потоп у Криму набув катастрофічних масштабів (фото, відео)

У Керчі дощем залило центральні вулиці, що унеможливило проїзд. Також підтопило будинки і міську лікарню

Потоп в окупованому Криму стався після проливних дощів — минулої ночі в східних районах випало майже дві місячні норми дощу 822 мм. Про це інформує Крим. Реалії.

У Білогорську випало 88 мм, а в центральній частині Криму дощі були слабшими, однак у Сімферополі все рівно за ніч випало 80% норми за місяць.

В МНС окупованого Криму заявили, що через аномальні опади затопило село Приозерне. Підтопило 18 домоволодінь, довелося евакуювати близько 40 людей.

У Керчі дощем залило центральні вулиці, що унеможливило проїзд. Також підтопило будинки і міську лікарню.

За інформацією місцевих ЗМІ, сильне підтоплення вулиць спровокувало вихід з берегів річки Джарджава. Вода місцями піднялася до рівня другого поверху. Мешканці змушені пересуватися на човнах.

Нагадаємо, що так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов приїхав до постраждалого регіону.

Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.

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