Маріуполь негода «обстріляла» градом (фото, відео)

Негода в Маріуполі триває вже який тиждень

Негода в Маріуполі триває вже який тиждень

У Кальміуському районі висока тополя обвалилася на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони

У ніч з 16 на 17 червня в Маріуполі господарювала стихія. У місті вирувала потужна гроза, сильні вітер ламав дерева, випав великий град.

Місцеві жителі активно ділилися відео негоди в соцмережах.

Потужний вітер поламав дерева. У Кальміуському районі висока тополя обвалилася на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.

Додамо, що негода в Маріуполі триває вже який тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм.

Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України.

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