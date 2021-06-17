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    Маріуполь негода «обстріляла» градом (фото, відео)

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    Негода в Маріуполі триває вже який тиждень - Маріуполь негода «обстріляла» градом (фото, відео)
    Негода в Маріуполі триває вже який тиждень
    Фото з відкритих джерел

    У Кальміуському районі висока тополя обвалилася на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони

    У ніч з 16 на 17 червня в Маріуполі господарювала стихія. У місті вирувала потужна гроза, сильні вітер ламав дерева, випав великий град.

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    Маріуполь негода «обстріляла» градом (фото, відео)
    Маріуполь негода «обстріляла» градом (фото, відео)

    Місцеві жителі активно ділилися відео негоди в соцмережах.

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    Маріуполь негода «обстріляла» градом (фото, відео)
    Маріуполь негода «обстріляла» градом (фото, відео)

    Потужний вітер поламав дерева. У Кальміуському районі висока тополя обвалилася на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.

    Додамо, що негода в Маріуполі триває вже який тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм.

    Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України.

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    Теги: Маріуполь негода дощ
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    Маріуполь негода «обстріляла» градом (фото, відео)