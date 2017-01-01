  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Курс біткоїна вперше перевищив $14 тисяч

    Станом на ранок 7 грудня біткоїнмммммммм торгувався на позначці $14 743
    Найпопулярніша криптовалюта біткоїн продовжує впевнено зростати на торгах, свідчать дані порталу Coinmarketcap. [READ_MORE] «Станом на 8:15 за Києвом 7 грудня один біткоїн торгується на позначці $14 743», - йдеться в повідомленні. Напередодні, 6 грудня, біткоїн також бив історичний рекорд на торгах і
    • Сьогодні, 09:19
    • Розсилка

    Станом на ранок 7 грудня біткоїнмммммммм торгувався на позначці $14 743

    Найпопулярніша криптовалюта біткоїн продовжує впевнено зростати на торгах, свідчать дані порталу Coinmarketcap.

    Читайте також

    «Станом на 8:15 за Києвом 7 грудня один біткоїн торгується на позначці $14 743», - йдеться в повідомленні.

    Напередодні, 6 грудня, біткоїн також бив історичний рекорд на торгах і торгувався вище позначки в 13 тисяч доларів.

    1512630308-4626

    У грудні поточного 2017 року біткоїнперейшов до різкого зростання після того, як було оголошено про те, що торгівля ф'ючерсами на біткоїн на біржі в США почнеться в середині грудня.

    Нагадаємо, біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт і південнокорейський вон та став шостою валютою світу за капіталізацією.

    Читайте також: Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами

    Читайте також
    курс валют валютні операції торгівля рекорд Біткоїн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ