Курс біткоїна вперше перевищив $14 тисяч

Станом на ранок 7 грудня біткоїнмммммммм торгувався на позначці $14 743

Найпопулярніша криптовалюта біткоїн продовжує впевнено зростати на торгах, свідчать дані порталу Coinmarketcap. [READ_MORE] «Станом на 8:15 за Києвом 7 грудня один біткоїн торгується на позначці $14 743», - йдеться в повідомленні. Напередодні, 6 грудня, біткоїн також бив історичний рекорд на торгах і



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Станом на ранок 7 грудня біткоїнмммммммм торгувався на позначці $14 743

Найпопулярніша криптовалюта біткоїн продовжує впевнено зростати на торгах, свідчать дані порталу Coinmarketcap.

«Станом на 8:15 за Києвом 7 грудня один біткоїн торгується на позначці $14 743», - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 6 грудня, біткоїн також бив історичний рекорд на торгах і торгувався вище позначки в 13 тисяч доларів.

У грудні поточного 2017 року біткоїнперейшов до різкого зростання після того, як було оголошено про те, що торгівля ф'ючерсами на біткоїн на біржі в США почнеться в середині грудня.

Нагадаємо, біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт і південнокорейський вон та став шостою валютою світу за капіталізацією.

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