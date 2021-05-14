Курс долара впав до мінімуму з вересня 2020 року

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого часу долар збереже свою поточну динаміку

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2021 року встановив курс гривні до долара на рівні 27,62 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців, нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року – 27,6049 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті Національного банку.

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6273 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 27,6318 гривень за 1 долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,65 гривень за долар, курс у купівлі до 27,63 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,44 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70–27,90 гривень.

Тим часом, фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після свят.