Кузьменко написала листа матері Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Кузьменко - одна з підозрюваних у вбивстві журналіста

«Вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю»

Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко написала з в'язниці матері журналіста. Фотокопію листа опублікував у Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.

«Ми з Вами не знайомі особисто, але вже, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні при чому - я хочу, щоб Ви це дізналися з об'єктивних експертиз і доказів, на проведенні яких я наполягаю», - пише Кузьменко.

Вона називає шоу те, що відбувається у справі про вбивство журналіста, і просить у матері пробаченняза те, що їй доводиться спостерігати за цим.

«Я просто хочу висловити Вам моє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати найбільше на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але Вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Вибачте нашу країну за це. Я просто побажаю те, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх вбивць і Ви могли б подивитися їм в очі. Тримайтеся», - йдеться в листі.

Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.