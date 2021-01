Last Christmas очолила британський хіт-парад уперше за 36 років

Спалах популярності пісні стався на четверту роковину смерті Джорджа Майкла

36 років знадобилося композиції Last Christmas дуету Wham! для того, аби уперше з моменту виходу очолити музичний чарт у Великій Британії. За даними Official Charts Company, яка складає хіт-парад, це стало рекордним терміном.

Попередній рекорд становив 33 роки та чотири місяці й належав синглу Is This The Way To Amarillo англійського музиканта Тоні Крісті, який очолив чарт у 2005 році.

Last Christmas у різдвяному чаті обігнав хіт Мераї Кері All I want for Christmas is You, який торік уперше за 25 років посів перше місце у топ-100 різдвяних пісень американського журналу Billboard.

Композиція Wham! очолила хіт-парад у четверту річницю смерті одного з учасників гурту — музиканта Джорджа Майкла.

Інший учасник гурту, Ендрю Ріджлі, заявив, що Майкл цим би пишався, а сам він дуже радий і дещо здивований. «Мені приємно, що культова різдвяна композиція Last Christmas нарешті отримала звання «номер один». Це данина поваги Джорджу», – написав Ріджлі.

За даними BBC, за минулий тиждень британці послухали Last Christmas понад 9,2 мільйона разів.

Сингл Last Christmas вийшов у грудні 1984 року. Тоді він провів пʼять тижнів на другому місці британського хіт-параду, поступившись благодійному синглу Do They Know Itʼs Christmas?, записаному збірною групою попзірок Band Aid, у якій брав участь і Джордж Майкл. За три десятиліття Last Christmas неодноразово поверталася у топ-10, але ніколи не підіймалася на перше місце.

Як згадував сам Майкл, пісня була написана ним в 17 років під час поїздки на автобусі. Співак тоді працював діджеєм в ресторані Bel Air неподалік від містечка Буші в графстві Хартфордшир. За його словами, пісня народилася у нього, коли він віддавав гроші за проїзд: «Пам'ятаю, що до мене прийшла мелодія, я сів в кінці автобуса і став вигадувати до неї слова і все інше».