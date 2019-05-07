В окупованому Криму від початку цього року провели 97 арештів з порушенням прав людини



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В окупованому Криму зафіксовано 61 випадок допитів, опитувань, «бесід», з порушенням прав людини, з яких 39 стосовно кримських татар

З 97 випадків: 39 нові арешти, 58 випадків — продовження терміну тримання під вартою, - Сагірман

В окупованому Криму за перші три місяці цього року проведено 97 арештів з порушенням прав людини, з них 67 стосовно кримських татар. Про це під час брифінгу повідомив менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сагірман, повідомляє УНН.

«За І квартал 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 97 незаконних арештів, з них 67 щодо представників кримськотатарського народу. З 97 випадків: 39 нові арешти, 58 випадків — продовження терміну тримання під вартою», — сказав Сагірман.

Окрім того, за даними громадської організації Кримськотатарський Ресурсний Центр за перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 61 випадок допитів, опитувань, «бесід», з порушенням прав людини, з яких 39 стосовно кримських татар.

Нагадаємо, за 2018 рік на території Криму було проведено 207 арештів з порушенням прав людини.