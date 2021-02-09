Латвія заборонила ретрансляцію ще 16 російських каналів

У переліку заборонених каналів є Ren TV Baltic і NTV Mir Baltic

Рада електронних ЗМІ не отримала інформацію від власника про продовження ретрансляції в Латвії

Із 10 лютого Латвія припинить трансляцію 16 російських телеканалів. Причиною такого рішення стало те, що 1 лютого від цих каналів відмовився правовласник, після чого латвійський регулятор так і не зміг дізнатися, хто став його наступником.

Про це повідомила пресслужба Національної ради електронних ЗМІ Латвії.

«Рада не має інформації про вищезгаданого представника поширення каналів або представників у Латвії, які могли б дати згоду від імені власників каналів на ретрансляцію в Латвії, а також Рада не отримала інформацію від власника про продовження ретрансляції в Латвії», – пояснив регулятор.

Тому з 10 лютого на території Латвії припинять ретрансляцію телеканалів REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, NTV Serial («НТВ Сериал»), NTV Stilj («НТВ Стиль»), «НТВ право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «BOX TV» («БОС») і HD Life.

Напередодні стало відомо, що Латвія з 15 лютого на рік зупинить трансляцію телеканалу «Россия РТР». Причиною рішення є розпалювання ворожнечі щодо України та інших держав у програмах «60 хвилин» та «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим».

В Україні також заборонена трансляція низки російських телеканалів. Зокрема, це «Россия-1», «ТНТ», «НТВ», «РЕН ТВ» та «Россия РТР». Останній є міжнародним телеканалом, який транслюється на території країн колишнього СРСР та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Крім того, 2 лютого на три українські телеканали – NewsOne, ZIK та «112 Україна» – наклали санкції РНБО, і вони зникли з ефіру. Телеканали належать Тарасові Козаку, давньому партнерові Віктора Медведчука, який має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.