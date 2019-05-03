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    Laudamotion із 6 листопада почне літати з Києва до Штутгарта

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    Laudamotion із 6 листопада почне літати з Києва до Штутгарта

    Рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень - щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі. Ціни на квитки стартують від 19,95 євро в один бік

    «Дочка» ірландського лоу-кост авіаперевізника Ryanair авіакомпанія Lauda з 6 листопада 2019 року розпочне виконання прямих рейсів із Києва до Штутгарта (Німеччина), зазначається в системі бронювання квитків Ryanair.

    Рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень - щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі. Ціни на квитки стартують від 19,95 євро в один бік.

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    Наразі Lauda літає з Києва до Відня.

    Як повідомлялося, в січні Ryanair сконцентрував 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion, пізніше перейменованої в Lauda.

    У серпні 2018 року Ryanair оголосила про завершення придбання 75% акцій Laudamotion, раніше, навесні, купивши 24,9% акцій авіакомпанії.

    Згідно з інформацією на сайті, флот Lauda складається з 19 літаків виробництва Airbus. Польоти здійснюються за 49 напрямками до 18 країн. Штаб-квартира компанії розташовується у Відні, при цьому компанія також розвиває бази в Штутгарті та Дюссельдорфі (Німеччина), плануючи перевезти в 2019 році 5 млн пасажирів.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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