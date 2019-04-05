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    «Бориспіль» вдвічі підвищив вартість парковки біля терміналу F

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    «Бориспіль» вдвічі підвищив вартість парковки біля терміналу F

    Ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн

    Аеропорт «Бориспіль» підняв в два рази годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації. Про це повідомили avianews.com в довідковій службі.

    З 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину, при цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн, тижневе - 3 360 грн.

    До розконсервації терміналу F парковка використовувалася як майданчик для тривалого зберігання автомобілів з тарифом 10 грн на годину і 60 грн на добу.

    Стоянки з більш дешевими тарифами розташовані на відстані кілька сотень метрів від терміналу. На них плата за перебування автомобіля становить 15 грн на годину і 80-150 грн на добу.

    На теперішній час термінал F обслуговує рейси авіакомпаній Ryanair, Laudamotion, Bravo Airways, SkyUp, «Буковина» і Yanair.

    Як повідомлялося, 31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію терміналу F в тестовому режимі.

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