«Бориспіль» вдвічі підвищив вартість парковки біля терміналу F



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Ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн

Аеропорт «Бориспіль» підняв в два рази годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації. Про це повідомили avianews.com в довідковій службі.

З 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину, при цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн, тижневе - 3 360 грн.

До розконсервації терміналу F парковка використовувалася як майданчик для тривалого зберігання автомобілів з тарифом 10 грн на годину і 60 грн на добу.

Стоянки з більш дешевими тарифами розташовані на відстані кілька сотень метрів від терміналу. На них плата за перебування автомобіля становить 15 грн на годину і 80-150 грн на добу.

На теперішній час термінал F обслуговує рейси авіакомпаній Ryanair, Laudamotion, Bravo Airways, SkyUp, «Буковина» і Yanair.

Як повідомлялося, 31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію терміналу F в тестовому режимі.