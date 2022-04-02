В українській формулі про гарантії безпеки немає поняття «вето» – Подоляк

Радник Банкової розповів подробиці, як планують зробити так, щоб держава наступного разу не залишитись наодинці з агресором

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що в українській формулі про гарантії безпеки держави немає поняття «вето». Натомість формула передбачає ухвалення країнами-гарантами безпеки певного рішення, яке стає обов’язковим для виконання. Про це Подоляк розповів в ефірі марафону «Єдині новини».

«Будь-яка війна має закінчитись якимись юридичними домовленостями, в тому числі з Російською Федерацією. Є два варіанти: один класичний – двосторонній договір про мир, який ми мали б укласти з Російською Федерацією. Нас це не влаштовує. Є інша формула, яку якраз запропонував президент України: давайте зробимо багатосторонній договір, де буде багато країн-гарантів, в тому числі буде Російська Федерація однією зі сторін-підписантів. І вона на себе візьме зобов’язання перед Україною і перед іншими країнами. Це ключове», – розповів радник.

«Тому, я думаю, тут не питання навіть вето (права РФ на вето – ред.), бо вето як такого в нашій формулі немає. Там є голосування більшістю країн. Більшість країн, які є гарантами, прийняли якесь рішення і воно є вже юридично ключовим, тобто для виконання обов’язковим. Тому ми не про вето говоримо, ми говоримо про те, що нам треба було знайти формулу, яка допоможе Україні не залишатись один на один на наступний раз з будь-яким агресором. Зважаючи на те, що в нас агресор зі зрозумілих причин як правило Російська Федерація (…), тому ми вважаємо, що якраз цей і буде договір про гарантії безпеки абсолютно ідеальним запобіжником проти будь-якої агресії з боку Російської Федерації», – пояснив Подоляк.

На його думку, українська формула про гарантії безпеки може стати формулою-основою для інших альянсів з безпекового погляду.

Нагадаємо, голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.

Раніше повідомлялося, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.