Лавров вважає, що Сенцов отримує належну медичну допомогу
-
Розсилка
Сенцов перебуває під постійним контролем лікарівМіністр закордонних справ ФРН Сергій Лавров заявив, що український режисер Олег Сенцов, який голодує більш як 100 днів у російській в’язниці, перебуває під постійним контролем лікарів.
З таким твердженням він виступив після переговорів з німецьким колегою Хайко Маасом і на прес-конференції в Берліні.
«До питання про Сенцова... ми неодноразово публічно інформували громадськість, у тому числі про стан його здоров’я. Він перебуває під постійним контролем лікарів», – заявив Лавров.
Він сказав, що це питання стосується суто гуманітарної сфери, що є «законодавчі процедури в РФ, які в даному випадку застосовні».
Всі «ті, хто турбується про його долю, про це обізнані», – запевнив Лавров, нагадавши, що мова про це йшла, зокрема, на нещодавній зустрічі в Мезебергу між президентом Путіним і канцлером Меркель.
За останньою інформацією адвоката Сенцова Дмитра Дінзе, голодуючому режисерові важко вставати з ліжка. За його словами, здоров'ю українця завдано незворотної шкоди.
Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.
Сенцов голодує з травня цього року.
Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.