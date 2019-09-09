Le Figaro вибачилося за помилку з «російським» Києвом



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Le Figaro виправило помилку у відеоматеріалі про Україну

У редакції Le Figaro назвали помилку у відео про повернення українських політв’язнів та моряків технічною

Французьке видання Le Figaro вже виправило помилку у відеоматеріалі, де столицю України Київ вказали як російське місто.

Про це 9 вересня у Facebook повідомляє посольство України у Франції.

«Помітили прикру, як нас запевнили у редакції Le Figaro, технічну помилку у відео про повернення українських політв’язнів та моряків. Редакція вибачилась і виправила», - заявили у посольстві.

«Продовжуємо разом пильнувати за дотриманням коректності формулювань у соціальних мережах та ЗМІ», - додали дипломати.

Раніше повідомлялося, що відоме французьке видання Le Figaro вказало Київ як столицю Російської Федерації у відеоматеріалі із брифінгу президента України Володимира Зеленського з нагоди обміну ув'язненими між Україною і Росією.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.