«Лесині джерела». На Житомирщині відбудеться міжнародне свято

Фестиваль вуличної музики «Лесин Street Fest» збирає гостей зі всієї України

У Новоград-Волинському на Житомирщині 23-25 липня проходитиме міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесині джерела», приурочене до 150-річчя Лесі Українки. Програму заходу опублікувала у Facebook Новоград-Волинська міська рада.

23 липня заплановані екскурсія «Леся Українка – гордість Поліського краю», виставка «Образ Лесі Українки в образотворчому мистецтві», ретро-виставка «Музейна симфонія» з фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею, презентація фотографій, сувенірної та книжкової продукції «Натхення пам’яті», відкриття пам’ятного знаку «Літературно-мистецька книга родини Косачів», вечір народно-побутових танців «Звягельська ойра», вистава Дніпропетровського академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки «Цілую.Леся».

24 липня відбудуться театралізована екскурсія «Лесиними стежками», всеукраїнський конкурс автентичного співу «Животоки», XVI Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки, свято української народної пісні «У рідному краї і серце співає», концерт сучасних виконавців, а також встановлять всеукраїнський рекорд із одночасного читання вірша Лесі Українки найбільшою кількістю людей.

25 липня можна потрапити на презентацію книг та короткометражного біографічного фільму «Шляхами Лесі», а також відбудеться фестиваль вуличної музики «Лесин Street Fest».

У всі фестивальні дні діятимуть святковий ярмарок, фотозони та проходитимуть безкоштовні екскурсії містом.

Додамо, що в неділю, 18 липня, у столичному парку «Співоче» відбудеться свято морозива. У цей день відвідувачі локації зможуть не тільки побачити квіткові композиції та відпочити в лаунж-зоні, але вдосталь насолодитися морозивом та взяти участь у лотереї від спонсора заходу. Серед призів лотереї: м'ячі, чашки, кепки, портативні зарядки, колонки, брелоки та, звісно, морозиво.

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