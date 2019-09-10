Рада візьметься за закон про імпічмент президента



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Верховна Рада планує затвердити порядок денний другої сесії

Депутати мають розглянуть законопроєкт про імпічмент четвертим питанням

У вівторок, 10 вересня, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про імпічмент президента.

Законопроєкт №1012 «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» внесено до порядку денного засідання Ради четвертим питанням. Доповідатиме представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Законопроєктом передбачається, що ВР може усунути Президента з посади в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним держзради або іншого злочину. Процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю депутатів від конституційного складу. Після прийняття рішення про звинувачення Президента Рада має звернутися до Конституційного та Верховного судів для отримання висновків щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент, а також про те, що діяння глави держави містять ознаки держзради або іншого злочину.

Крім того, Рада сьогодні планує затвердити порядок денний другої сесії.

Також розгляне питання про дострокове припинення повноважень нардепа від «Слуги народу» Анни Коваленко, яку голова держави Володимир Зеленський призначив на посаду заступника керівника Офісу президента.

Окремих народних депутатів мають намір обрати членами парламентських комітетів.

Також на пленарний вівторок заплановано розгляд трьох законопроектів депутатів від монобільшості - про використання ядерної енергії, про збільшення штрафів за перевантажені фури, а також про скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.