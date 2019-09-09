Рябошапка припускає внесення подань на зняття недоторканності з депутатів до грудня



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

Генпрокурор відмовився називати депутатів, які можуть фігурувати в поданнях

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка припускає внесення подань на зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради до грудня. Про це він повідомив журналістам.

«Може бути... Я думаю, що в найближчі місяць-два будуть», - зазначив Рябошапка.

Генпрокурор відмовився називати депутатів, які можуть фігурувати в поданнях.

Як повідомлялось, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність із 2020 року.

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

«Фракція «ЄС» проголосувала за законопроект про скасування депутатської недоторканності. Це законопроект, яким я пишаюся і який був внесений саме мною, п’ятим президентом України», – сказав Порошенко.

Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.

Джерело: Українські новини