Суперник збірної України отримав подвійну премію за перемогу над командою Реброва

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Збірна Франції недарма розгромила «синьо-жовтих»
фото: Reuters

Не лише «синьо-жовтих» винагороджують за знакові звитяги

Футболісти національної команди Франції отримали подвійні преміальні за розгром України в кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Sport.

«Триколірні» з упевненою перемогою над командою Сергія Реброва (4:0) гарантували собі вихід на Мундіаль. Президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло вирішив віддячити команді Дідьє Дешама. Водночас функціонеру довелося здолати спротив інших посадовців.

«Я вважаю збірну Франції економічним двигуном федерації. Момент після цієї кваліфікації був догідним, аби визнати її внесок», – розповів Діалло.

Як наслідок, замість звичної 21 тисячі євро за перемогу футболісти національної команди отримали орієнтовно по 42 тисячі. Керманич збірної Дешам, його помічники та технічний персонал теж отримали подвійні преміальні.

Франція на ЧС-2026 змагатиметься в групі I. Там її суперниками будуть збірні Сенегалу та Норвегії. Третій опонент визначиться за результатами плей-офф кваліфікації. Перший матч на Мундіалі «триколірні» зіграють 16 червня проти сенегальців у штаті Нью-Джерсі.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

